Ahora que el único hijo de la cantante se hace mayor, su famosa madre ha empezado a plantearse la posibilidad de tener un segundo retoño

La cantante Adele, madre del pequeño Angelo (3) junto a su pareja Simon Konecki, tiene muchas ganas de contar de nuevo con un bebé en casa, aunque no se plantea la posibilidad de quedarse embarazada al menos hasta que concluya su actual gira mundial el próximo mes de noviembre.

“Mi hijo va a cumplir cuatro años muy, muy pronto. Me estoy empezando a poner muy emotiva porque tengo la impresión de que una vez tienen cuatro años, ya no son tus bebés. Así que mi útero está empezando a gritar: ‘Un bebé, lo que necesitas es otro bebé’. Pero que conste que no estoy embarazada, no me quedaré embarazada hasta que acabe la gira”, confesó la intérprete británica a su entregado público en el concierto de este sábado en Nashville.

Parece que a lo largo de los últimos meses Adele ha cambiado de opinión en lo que respecta a la idea de tener un segundo hijo, ya que el pasado julio reveló durante su actuación en Minnesota que no se sentía particularmente inclinada a ampliar la familia.

“No creo que pueda ir a por otro otro. A ver, podría, pero no creo que quiera”.

Si finalmente la artista decide seguir adelante con sus planes de repetir experiencia en la maternidad, el descanso a nivel profesional que ha decidido tomarse tras el final de su actual periplo musical le daría la oportunidad perfecta para centrarse completamente en su familia.

“Angelo [su hijo de 3 años] es lo primero para Adele, lo más importante de su vida. La ha acompañado a todas partes durante la gira, pero el año que viene empieza el colegio y ya no podrá viajar con ella a ningún sitio. Adele no quiere perderse la infancia de su hijo y no le supone ningún sacrificio dejar de hacer giras. En este momento cree que no volverá a hacer otra gira mundial hasta dentro de diez años”, señalaba recientemente una fuente al diario The Sun.