Adriana Lavat lanza un mensaje contundente a los que la critican

Adriana Lavat está harta de que la critiquen y por ello, quiere lanzar un mensaje claro a todos aquellos que solo pretenden hacer daño. La actriz mexicana contó a través de su cuenta de Instagram que aunque le afectan las críticas que le hacen otras personas, su familia y amigos son los que le dan fuerza para seguir adelante.

“Mucha gente que me quiere me pregunta que si no me afectan y me duele todo lo que hablan, escriben, opinan y dicen de mí. Por su puesto, por su puesto que me duele y me afecta. Pero ¿saben qué? Ya no me tumba como antes. Hoy soy más fuerte; hoy tengo un propósito. Mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado y a dónde quiero ir. Eso es realmente lo que debe importarme”, dijo.

Aug 23, 2017 - adriana lavat (@adrianalavat)



“Eso es lo que debe importarte a ti. Si tú te has sentido alguna vez calumniado, en medio de una situación donde no sabes cómo explicarle a los demás que no es cierto todo lo que dicen de ti, yo te digo que seguramente eres importante y por eso la gente se ocupa hablando de ti y opinando de tu vida. Siéntete fuerte y que nadie te perturbe para llegar al camino a donde quieres ir”, afirmó.

Con este mensaje, Lavat quiere ser un ejemplo de fortaleza para otras mujeres que se encuentran en la misma situación.