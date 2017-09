Alicia Machado se burla del divorcio de Lili Estefan

Hace tan solo unos días Lili Estefan confirmaba en su programa El Gordo y la Flaca que había decido divorciarse de su esposo con el que compartía un matrimonio de más de 28 años y con el que tenía dos hijos en común.

“Esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque sí muy dolorosa, definitivamente siento que es lo que debo hacer, siempre pensando en el bienestar de mis dos hermosos hijos, el tesoro más preciado que me ha dejado esta relación. Les pido que, como siempre lo han hecho, por favor me acompañen una vez más con sus oraciones, cariño incondicional y pensamientos de solidaridad en este difícil momento, a la vez pido también su discreción y respeto para mis hijos y para mí. No sé qué va a pasar en el futuro. Pero sí les puedo garantizar que después de la muerte de mi madre cuando yo era niña, este ha sido el dolor más grande que he tenido que vivir. Gracias a Univision por permitirme este momento”, decía la conductora del programa de Univision.

Muchos fueron los famosos que le mandaron todo su apoyo, como su querida amiga Thalía.

Sin embargo, otros como Alicia Machado se burlaron de su situación. “Ayyyyy, ¿pero el cuerno es por un hombre o por una mujer? ¡Upsss! “, dijo la ex reina de belleza en su cuenta de Twitter. Este comentario no sentó nada bien a los fans de Lili que no dudaron en responder a Machado de una forma contundente: “Alicia Machado esa negatividad y veneno que expresas continuamente no es la representación de lo que es la gente de Venezuela”, decía una usuaria. Otra añadía: “Eres tan cínica que borraste los mensajes”. “Tanto que te estás burlando de Lili y cuando la gente te da lo tuyo y te dice la verdad, bloqueas a todo el mundo. ¿No que muy mujercita para burlarte? Por qué no aguantas que te pongan en tu sitio. Nunca serás feliz”. Por este motivo, Machado tuvo que aclarar su comentario y contestar a los que la atacaron:

“Mi gente una reflexión. Ciertamente mis opiniones se han convertido en extremos mediáticos donde la moral y las buenas costumbres parecieran ser grandes verdugos. Ya no existe insulto o difamación que yo no pueda soportar, para la amargura de muchos ahora más que nunca me he convertido en voz de muchas causas importantes. Con qué derecho muchos se creen con el deber de saber una información que a nadie le importa más que a mi hija. Para que puedan dormir, es producto del amor que sentí por un hombre que me amó y que como a muchas les ha pasado, no tuve suerte pero mi posición pública no me da el derecho de hacer también un circo en la vida de mi niña. Hasta el día de hoy su padre se preocupa por ella, fue muy bueno conmigo y la ama y la protegerá mientras viva igual que yo. Seguiré con mi forma de ser dando lo mejor de mi y sí, comentando lo que me de la gana siempre dentro de la verdad y el respeto, pues mi respeto también habrá gente que tendrá que ganárselo y punto”, aclaró junto a esta imagen.