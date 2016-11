Ana Patricia Gámez comparte consejos para un maquillaje perfecto

Ana Patricia Gámez, reina de belleza mexicana y presentadora de “Despierta América”, comparte algunos de sus secretos para lucir bella para las fiestas.

La hermosa presentadora, que cuenta con una reserva impresionante de secretos y consejos de belleza para el cuidado de la piel y el maquillaje, nos revela a continuación sus truquitos para conseguir sencillos y fabulosos looks de belleza para las fiestas que puedes recrear usando varios de sus productos preferidos.

Entre sus consejos de belleza, Ana Patricia, advierte: “No se maquillen con los ojos ahumados y los labios rojos a la vez”. “¡Elijan solo una cosa!”. Aquí te revelamos la rutina de maquillaje que la presentadora utiliza para lucir hermosa.

Cómo ponerse pestañas postizas

“Las pinzas son mi arma secreta”, dice Ana Patricia. “Es lo que uso para asegurarme de que las pestañas se fijen en su lugar. Y cuando las sacas de la caja, a veces todavía pueden tener el adhesivo usado para mantenerlas en su lugar dentro del paquete, así que siempre me aseguro de quitarlo por completo, pues puede crear grumos al ponerse las pestañas”.

Cómo elegir el producto correcto para los labios



“Me encanta añadir un toque de color de labios a casi cualquier look de fiesta”, dice Ana. “Si vas a usar un color llamativo como un rojo-anaranjado, usa lápiz labial. Si tienes un largo día por delante, utiliza un tinte para labios, los tintes para labios son excelentes porque no tienes que preocuparte de volver a aplicarlos. Si vas a pasar tiempo en el exterior, sugiero usar brillo porque mantendrá tus labios hidratados”.

Cómo elegir sombras mate o con brillo



“Depende de la iluminación”, dice Ana Patricia. “Si es durante el día o habrá mucha luz, elige sombras mate. Si estarás en un evento de noche o con luz tenue, te recomiendo sombras con brillo. Algo de contorno es lo que sugiero agregar a cualquier look para ayudar a definir tus facciones”.

Cómo hacer que dure el maquillaje



“Los aerosoles para fijar el maquillaje pueden hacer que tu maquillaje dure más tiempo”, dice Ana Patricia. “Si vamos a salir por la noche, yo me rocío una pequeña cantidad para finalizar mi look y asegurarme de que me dure toda la noche”.

Borrón y cuenta nueva



“Después de cualquier fiesta o gran celebración, lo que más quieres es dormir”, admite Ana Patricia. “No siempre tengo la energía para una rutina de belleza de noche completa, así que para mí, lo más rápido y sencillo es tener unas toallitas desmaquillantes en mi mesa de noche”.