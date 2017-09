*The world in my hands* No conozco las palabras para describir el amor que mi corazón siente en este momento. El viernes 8 de Septiembre a las 8:10 am Llego nuestro #AngelAlessandro Dios gracias por esta bendición. Por el regalo más perfecto que he recibido, por lo que tanto te pedí. @luisgarcia33 , gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero, el amor que sigue creciendo. Por estar a mi lado por más de 30 horas para esforzarme en esa hora mágica en la que cambio nuestras vidas y nos unió como familia. #GodIsGreat

A post shared by Angelica Celaya (@angelicacelaya1) on Sep 14, 2017 at 2:50pm PDT