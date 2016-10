Angélica Vale se convierte en ciudadana estadounidense

La actriz mexicana Angélica Vale se convirtió en ciudadana estadounidense durante una ceremonia de juramentación realizada el pasado 18 de octubre en Los Ángeles, California.

La actriz se encuentra muy emocionada, pues ahora que las elecciones presidenciales se encuentran a la vuelta de la esquina, ya podrá participar de ellas. En la ceremonia, la presentadora estuvo acompañada por su famosa madre, la actriz Angélica María, y su esposo y padre de sus dos hijos, Otto Padrón, según información proporcionada en el programa “Hoy”.

Vale confirmó al matutino que tras cinco años de vivir en los Estados Unidos ya había pensado en comenzar con el papeleo para volverse ciudadana, pero se estaba tomando su tiempo; sin embargo, fue a raíz de los comentarios hechos por Donald Trump que tomó la decisión. Después de que la actriz se convirtió en ciudadana, lo primero que hizo fue inscribirse para votar.

“No me había decidido porque mi orgullo mexicano me traicionaba”, expresó al tiempo que confirmó que tendrá la doble nacionalidad.

“De pronto salen tantas agresiones en contra de los latinos, que dije: ‘Tengo que levantar mi voz y dar mi voto’. Hay un voto más”, comentó la actriz.

Para finalizar, Angélica compartió su emoción por este acontecimiento a través de sus redes sociales. “Sin dejar mi amor a México, abrazo mi nueva ciudadanía americana para poder darles voz a aquellos que no la tienen. ¡Ahí voy!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vale, que vive en Los Ángeles desde hace más de dos años, está grabando en Miami, Florida, la nueva telenovela para la cadena Telemundo “La fan”, junto a Juan Pablo Espinosa.