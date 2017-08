Ariadna Gutiérrez es fuertemente criticada en redes sociales

Ariadna Gutiérrez ha publicado una foto junto a Gianluca Vacchi tras mantenerse desaparecida de sus cuentas en redes sociales durante más de una semana. ¿El motivo? Las duras críticas que recibió tras pedir oraciones por la salud de su padre en su penúltima aparición.

“Cuando piensas que todo marcha bien y que no podrías pedirle más a la vida porque te ha llenado de tantas bendiciones y de vivencias maravillosas llega ese día, el día al que todos le huimos y que crees que pueda llegar jamás. Papito mío, lo que más quiero en la vida, estamos todos contigo en esta nueva etapa que acaba de comenzar, pero con la ayuda de Dios va a terminar de una forma positiva. Les pido a todos que oren mucho por él, mi familia y yo necesitamos de sus oraciones en estos momentos”, rogó la colombiana junto a esta foto:

Su decisión de mantener una imagen más calmada y alejarse de los lujos que le da su nueva vida junto al millonario italiano en los últimos días, se debe a las fuertes críticas que ha recibido en redes sociales. Ya que la gente no comprende que pida por la salud de su padre, al mismo tiempo que presume de lujosos viajes y exclusivas fiestas. Incluso, la modelo se ha visto obligada a desactivar los comentarios en su perfil de Instagram para evitar las críticas. “¿Tu papá no está enfermo? Y no es envidia para nada, solo que hay prioridades y a los artistas muchas veces se les olvida” o “el padre dice que está enfermo pero ¿anda en otro país con el novio?”.

Aunque todos los comentarios no han sido negativos y algunos seguidores se ponen de su parte: “No ocultes tu vida y tu felicidad por malas vibras. Solo tu familia y tú saben qué tan grande es su amor. Pena ajena de tantos resentidos”, dijo uno. “Esto no quiere decir que no le importe el papá, sí le importa y mucho o de lo contrario no hubiera pedido oración por él, simplemente no está tan grave o ella no puede hacer nada sino dejar todo a manos de Dios”, añadió otro. ¿Qué opinan ustedes?