El actor Ashton Kutcher reconoce haberse preparado mucho menos de cara a su segunda experiencia en la paternidad que para el nacimiento de Wyatt (2), su primera hija con su esposa Mila Kunis, aunque no ha sido hasta ahora, a pocas semanas del nacimiento de su segundo retoño, cuando ha comenzado a inquietarse por cómo conseguirá desenvolverse con dos pequeños en casa.

“Estoy preocupado, sí. La primera vez era casi como una comadrona. Me leí todos los libros habidos y por haber, lo tenía todo organizado. Esta vez no he hecho nada”, confesó el intérprete en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘.

Para tratar de calmarse, el actor se repite a sí mismo que la maestría que ha adquirido cuidando de su primogénita debería ser suficiente para ‘sobrevivir’ al nacimiento de su nuevo bebé.

“Me digo a mí mismo: ‘Bueno, nos las arreglamos para no romper al primer bebé…’. La verdad es que los bebés son muy resistentes, no se rompen fácilmente. Tienes que esforzarte a fondo para romperlos”, bromeó.

Una de las ventajas de que este vaya a ser el segundo hijo del matrimonio, que será un niño, es que su hogar ya se encuentra a prueba de bebés gracias a las habilidades como manitas de Ashton.

“Lo más divertido de todo fue empezar a preparar la casa para que fuera totalmente segura para un bebé, algo que decidimos hacer en el mismo momento en que supimos que íbamos a ser padres. Ashton quería encargarse personalmente de fabricar las rejas protectoras que teníamos que instalar por toda la vivienda, y demostró que podía hacerlo, aunque solo la primera le llevó algo más de seis meses”, revelaba Mila en el programa de televisión ‘The Talk‘.