Y para relajarme tuve que poner mi cancion una de mis fav mi piki piki…. Para q no se complicara 🙆🙀😂🏥💉 como la vez pasada 🙀🙈🐒😂😂😂🙅 chequeo general 🏥💉💃🏼 💓 #healthylife #takingcareofme con #música 🎤🎻🎼 la #vida se vive mejor 💃🏼🎭🎤🎼🎹🎬 lista para un largo dia de llamado 🎬🎥🎞 en mi AMADA Doña !!! 💃🏼❤️🙏🏻✨👏🏻👏🏻👏🏻 #LaDoña 😘😘😘😘

A video posted by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Sep 14, 2016 at 9:07am PDT