Así luce la actriz Gabriela Spanic, protagonista de “La usurpadora” ¡Irreconocible! (VIDEOS)

¿Se operó el rostro? ¿Qué se hizo? Son algunas de las preguntas que muchos de sus seguidores se hacen en Instagram luego de ver el rostro de la venezolana Gabriela Spanic.

Y es que la actriz y exreina de belleza, reconocida por su papel en la novela “La usurpadora”, luce irreconocible, ya que, al parecer, se ha realizado varias cirugías plásticas en el rostro, lo que ha despertado la sorpresa de sus seguidores, quienes notan con extrañeza los cambios que ha tenido.

Los cambios físicos de la actriz fueron identificados por sus seguidores a través de videos y fotos que Spanic compartió en su cuenta de Instagram.

Spanic colgó varios videos en los que enseña a sus fans su maquillaje para la obra de teatro “Miss Fischer”, y otro en el que muestra cómo conseguir unos labios carnosos; sin embargo, la respuesta de sus seguidores no fue muy alentadora. Una serie de críticas por su apariencia empezó a apoderarse de sus redes sociales.

Muy pronto A video posted by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Sep 28, 2016 at 2:30pm PDT

Labios carnosos jijiji A video posted by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Sep 28, 2016 at 1:33pm PDT

“¿Qué pasó, usurpadora? Estás irreconocible tal vez exageraste en los pómulos con el botox”. “Está horrorosa”. “Qué le paso a tu cara”. “Que pesar la vanidad hizo estragos en tu cara”. “Unos retoques está bien, pero ya tú abusaste. Estás bien fea de cara”. “Ni se parece a ella misma. Esto es horrible; puro cemento”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió Gabriela Spanic en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué respondió la actriz a sus seguidores?

“Soy bonita sin cirugía”, esas fueron las palabras que dijo la actriz. Y como respuesta a los comentarios que se han generado en redes, Spanic compartió un video en su cuenta de Instagram en el que expresó: “He decidido hace mucho tiempo ser feliz… Sonrían, a pesar de los comentarios destructivos, me quedo con la mayoría que son hermosos, Dios me los bendiga por siempre”.

Cuando decides ser feliz desde el fondo de tu corazón no existe nada que pudiera afectarte ! Estoy con Dios y muy agradecida con la vida! Siempre soy feliz ! Sonrían siempre! Totalllll A video posted by Gabriela Spanic (@gabyspanictv) on Oct 6, 2016 at 8:44am PDT



Pero no es la primera vez que la venezolana es criticada por al parecer abusar de las cirugías. Sin embargo, Spanic negó en una entrevista para la revista “People” haberse operado el rostro. “Los maquilladores dicen que tengo una de las mejores pieles del espectáculo. No es que me haya operado como dicen por ahí. Me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen: ‘Gaby es bonita porque es operada’. No. Es natural total”, dijo a la revista.

“A mí a veces me da risa que “La usurpadora” fue hace 18 años y medio, y la gente pretende que yo voy a ser siempre la misma niña de 24 años”, agregó la actriz quien hoy tiene 42 años y que ha reconocido haberse practicado cirugías de busto y una liposucción.

¿Tú qué opinas?