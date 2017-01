Bárbara Bermudo se va de Univisión. ¿Quién asumirá “Primer Impacto”?

La hermosa y jovial copresentadora de Primer Impacto Bárbara Bermudo presentó este jueves 5 de enero su último programa en la cadena Univisión. La noticia toma de sorpresa a los seguidores de la guapísima puertorriqueña de 41 años.

Un ejecutivo de la cadena confirmó a People en Español que el contrato se le venció a la periodista y no se le renovó. “Le agradecemos a Bárbara por sus aportaciones y le deseamos lo mejor”, cita la revista.



Siempre Mujer constató si la periodista se ha referido a su salida y en su cuenta de Instagram escribió:

barbarabermudoLista…..para dominar y solamente sumar cosas buenas. Y tu???? #determination #determinacion #añonuevo #2017 #nuevasmetas #megaproyecto.

De acuerdo con el portal La Opinión, una fuente interna al programa de televisión les manifestó que a todos sorprendió la noticia, incluso a la misma Bárbara. “Ella y Pamela regresaban al show el jueves, pero Bárbara fue llamada por el departamento de recursos humanos para informarle que el contrato no sería renovado y que no saldría más al aire”, cita este medio de comunicación. En tanto los usuarios de redes sociales piden el regreso de Bárbara al espacio, tras conocer la inesperada noticia. Se presume que la presentadora no habría ni siquiera intentado una negociación para evitar su salida, pues al parecer la decisión provino del vicepresidente y director de noticias de Univisión, Daniel Coronell, quien al parecer en varias ocasiones habría cuestionado a Bárbara sobre temas que no tienen que ver con su trabajo.

😀 Don’t worry, be happy!!! @pamelasilvatv #primerimpacto Una foto publicada por Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 2:32 PST

Bárbara, quien ha hecho la mayoría de su carrera dentro de esta empresa, se une a la lista de celebridades que en su momento abandonaron la cadena, tales como Aracely Arámbula, Don Francisco y Adamari López. Aún se desconoce quién asumirá junto a Pamela Silva Conde la conducción de “Primer Impacto”.