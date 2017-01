La cantante Belinda ha podido comprobar una vez más este martes el cariño incondicional y la admiración que casi raya en devoción que le profesan sus fans con motivo de la celebración de una jornada festiva dedicada exclusivamente a su persona y a sus 17 años en el mundo el espectáculo.

Las redes sociales de la joven mexicana, en especial su perfil de Twitter, se han visto inundadas por comentarios de enhorabuena acompañados de los hashtags #Día Mundial De Belinda y #17 Años Con Beli. La artista ha tratado de responder a tantos tuits como le ha sido posible para agradecer a sus seguidores más incondicionales el apoyo que le han demostrado en cada nueva etapa de su carrera, que la ha visto pasar de ser una estrella infantil a una de las cantantes más exitosas del pop latino y ahora dar el salto a la industria interpretativa estadounidense con un pequeño papel en la nueva película de ‘Los vigilantes de la playa’.

“Gracias por estos 17 años juntos!!! Los amo! Y prometo seguir dándoles lo mejor de mí! (sic)”, les prometía en su tablón.

“Belifans!! Estoy viendo todos sus tweets, muchas gracias por tanto cariño (sic)”, escribió además para compensar a todos aquellos a quienes no había podido dirigirse directamente. Pero sin duda, uno de los mensajes más especiales para la intérprete fue el que le envió su actual novio, el mago e ilusionista Criss Angel. “Felicidades, Belinda, mi amor, por 17 años de una carrera espectacular. Eres increíble, ¡la mejor! Espera a que todo el mundo descubra lo que estás preparando”, le aseguraba Criss a través de la misma plataforma, a lo que la cantante -generalmente muy discreta en todo lo tocante a su vida privada- no pudo resistirse a contestar: “Gracias mi amor, esas palabras significan un mundo para mí”. “Tú eres el mundo para mí”, le respondió él, demostrando que ninguno de los dos trata de esconder ya su relación. Después de varias semanas de rumores, el noviazgo entre los dos enamorados fue confirmado hace unos días por el propio Criss Angel al publicar una fotografía de ambos muy acaramelados junto al mensaje: “No soy nadie sin ti, Belinda, mi amor”.

Thank you mi amor! For those words they mean the world to me! ❤️️ https://t.co/agRmoL5oWi — Belinda (@belindapop) January 10, 2017