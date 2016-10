La cantante confiesa en Twitter que le han molestado profundamente las reacciones exhibidas por algunos de sus seguidores, que le apremian para que saque nuevo disco

La cantante Belinda se ha dirigido directamente a la amplia legión de seguidores que atesora en las redes sociales para explicarles por qué se ha mantenido completamente alejada de la escena pública en las últimas semanas, pero también para reprochar a algunos de ellos que le hayan dedicado toda clase de comentarios “que duelen” a cuenta de la escasa información que ha compartido con ellos acerca del que será su próximo proyecto discográfico.

“Sé que muchos no tienen paciencia y me escriben cosas que me duelen. Creo que siempre hay tiempo para todo y ahora yo me he tomado un tiempo para mí”, publicó en su perfil de Twitter tras revelar que necesitaba pasar por un período de “desconexión” que le ayudara a encontrar la inspiración necesaria para seguir componiendo: “Sé que están esperando el nuevo disco, y la verdad es que no es fácil inspirarse, hay momentos en los que uno debe desconectar un poco y pensar”.

Se que están esperando el nuevo disco, y la verdad no es fácil inspirarse, hay momentos en los que uno se debe desconectar un poco y pensar — Belinda (@belindapop) October 23, 2016

Hay que recordar que la intérprete mexicana casi no ha tenido tiempo para respirar en los últimos meses, ya que además de haberse embarcado en una intensa gira musical por todo el país, hace poco presentó su primera colección de calzado e incluso logró hacer un hueco en su apretada agenda para participar en el doblaje de la versión mexicana de la cinta animada ‘Trolls’.

Eso explica que la joven necesitara evadirse unos días de la realidad y sacar el máximo partido a la compañía de sus seres queridos en momentos tan especiales como el cumpleaños de su madre, que toda la familia celebró ayer domingo en la intimidad de su hogar.

“Quiero contarles que he estado un poco alejada estos días porque he estado disfrutando a mi familia. ¡Hoy es el cumple de mi madre y estaba feliz!”, reveló en la misma sucesión de mensajes.

Quiero contarles que he estado un poco desconectada, porque he estado disfrutando a mi familia, hoy fue el cumple de mi mamá estaba feliz 😁 — Belinda (@belindapop) October 23, 2016



A buen seguro, la estrella del pop habrá aprovechado también su autoimpuesta reclusión para ignorar por completo algunos de las últimas especulaciones que han venido circulando sobre ella, como la posibilidad de que se haya embolsado cerca de un millón de dólares por cada uno de los conciertos privados que ha ofrecido en los últimos años, y que ahora estarían investigando las autoridades fiscales de México para comprobar si la artista habría pagado sus correspondientes impuestos.