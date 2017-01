Belinda y Criss Angel no dudan en hacer público su amor en redes sociales

Los que empezaron el año muy enamorados son Belinda y Criss Angel. Y es que la pareja sigue gritando a los cuatro vientos y mostrando su amor en redes sociales.

El romance entre la cantante y el mago empezó el año pasado, y aunque sorprendió a muchos, por la diferencia de edad, eso no ha sido un impedimento para la enamorada pareja, ya que cada vez que pueden intercambian tiernos mensajes.

Y es que los artistas han hecho uso de sus redes sociales para desearse buenos deseos para el año nuevo y dedicarse románticas palabras.

Así como lo hizo recientemente la cantante mexicana a través de su cuenta de Twitter, donde le escribió: “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel, que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”.

De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a@CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas😃 — Belinda (@belindapop) January 2, 2017

Y además, agregó: Happy new year @CrissAngel mi amor! — Belinda (@belindapop) January 2, 2017. Por su parte, el ilusionista estadounidense no se quedó atrás y respondió el romántico mensaje de su novia con las siguientes palabras: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”. Además, agregó: “Feliz año nuevo mi amor, eres el amor de mi vida”.

I’ve never loved anyone before you. You make me want to be the best man I’m capable of. Your amazing- “Real Magic” Pure Love Forever Mi Amor https://t.co/OYFtyPaL6Z — Criss Angel (@CrissAngel) January 2, 2017

Happy New Year @belindapop Mi Amor! Your the love of my life!!! 😍 https://t.co/Q8SKercayB — Criss Angel (@CrissAngel) January 2, 2017

Y para cerrar con broche de oro, mira la hermosa fotografía que Angel subió a su cuenta de Twitter. ¡Que viva el amor!