La Academia Sueca otorga al incombustible cantautor el primer galardón de la historia que se concede a un músico en la categoría literaria

El legendario Bob Dylan ha sido anunciado como ganador del premio Nobel de Literatura 2016 que se entregará el próximo 10 de diciembre junto al resto de galardones que concede anualmente la Academia Sueca, una noticia que ha sorprendido incluso a aquellos que llevaban tiempo apuntando a la posibilidad de que sus responsables se desmarcaran de la tradición para reconocer por primera vez la contribución del mundo de la música a las artes literarias.

A la hora de justificar tal distinción, Sara Danius -secretaria permanente de la organización de los premios- ha alabado al veterano músico, quien vivió su momento de esplendor en la década de los 60 al combinar magistralmente los sonidos del folk con letras profundamente vinculadas a los movimientos de protesta social, por “haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la música tradicional norteamericana”.

“Durante 54 años de carrera, [Bob Dylan] ha estado presente en la escena cultural, reinventándose y creando nuevas estructuras creativas”, ha expresado ante los periodistas concentrados en Estocolmo para cubrir una de las noticias más destacadas del día.

Bob Dylan -cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman- nació en 1941 y a finales de los años 50 empezó a darse a conocer como comprometido cantautor tocando en numerosos locales de Minnesota.

Temas como ‘Blowin’ in the Wind’, ‘The Times They are A-Changing y ‘Like a Rolling Stone’ le consolidaron ya en la década de los 60 no solo como el principal cronista de unos años convulsos y de gran transformación social en Estados Unidos, sino también como el gran responsable del acercamiento de la música tradicional a los nuevos esquemas artísticos de la incipiente cultura popular que empezaba a florecer en aquellos años.

En los últimos tiempos, y a pesar de jugar un papel mucho más discreto en la industria musical, Bob Dylan no ha dejado de ofrecer giras musicales por todo el mundo que le han servido para conectar con las nuevas generaciones y, de paso, certificar el carácter atemporal de sus grandes clásicos, que además de llevarle a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la música, ahora le han brindado el primer Nobel de Literatura que se concede a un músico.