El actor acudió este martes junto a su buena amiga Julia Roberts a un pase privado de una de las películas que produce a través de su compañía Plan B

En un primer momento no estaba prevista la asistencia del astro de Hollywood, que vestido con una chaqueta, unos vaqueros y una camisa, sorprendió a todos con su aspecto evidentemente más delgado.

En el terreno personal, Brad Pitt continúa inmerso en un proceso legal para determinar los términos de la custodia de los seis hijos que tiene con Angelina, Maddox (15), Pax (12), Zahara (11), Shiloh (10) y los mellizos Knox y Vivienne (8). Aunque a principios de esta semana salía a la luz la noticia de que la expareja había conseguido por fin llegar a un nuevo acuerdo que permitía al actor visitar regularmente a sus retoños con la presencia de un terapeuta, cumpliendo así una de las condiciones fijadas por el juez para concluir su divorcio, ahora se cree que esta información podría no ser cierta. Según apunta el periódico The New York Post, el documento que habrían firmado Brad y Angelina sería meramente una prolongación del anterior acuerdo temporal que habían alcanzado, una hipótesis que parece reforzar el hecho de que el pasado viernes él habría presentado una nueva petición solicitando la custodia compartida de sus hijos.