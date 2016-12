La caída de Carlos Vives y otros percances aparatosos de los famosos (VIDEOS)

Tras la aparatosa caída de Carlos Vives durante su concierto en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, en Bolivia, queremos recordar las caídas más aparatosas de los cantantes en el escenario.

Carlos Vives

Esta semana fue el turno para el colombiano, quien tuvo un pequeño percance durante su último concierto del 2016, el cual fue en Cochabamba, Bolivia. Mientras estaba en pleno concierto, el cantante tuvo un pequeño tropiezo, que quedó registrado en video y al parecer no fue de gravedad, pero sí doloroso. En el video se ve cómo de repente el piso de la tarima se rompe y se golpea una de las piernas. Al terminar el concierto, el cantante dejó en su cuenta de Instagram un video en el cual le da un mensaje de tranquilidad a todos sus fans y aclara que el golpe no fue de gravedad.

Gracias #Cochabamba fue una noche maravillosa disfruté mucho de ustedes, último show del año estuvo increíble la mejor despedida del 2016 #VivesenBolivia #LaProvincia #TeamVives A video posted by Carlos Vives (@carlosvives) on Dec 11, 2016 at 7:37am PST

Madonna

En la gala de los Brit Awards, la cantante de 58 años estaba cantando Living For Love con un grupo de bailarines, uno de los cuales tenía que arrancarle una gran capa. La capa no se abrió y la cantante se fue con ella al suelo, cayendo desde una altura aproximada de un metro. “¡Armani me enganchó! ¡Mi hermosa capa estaba demasiado ajustada! ¡Pero nada puede pararme y el amor me levantó! ¡Gracias por sus buenos deseos! Estoy bien”, escribió después la cantante.

Juan Gabriel

Con una lesión en las muñecas terminó Juan Gabriel, al caer del escenario durante un show en Houston, Texas.

El divo de Juárez empezó a bailar sobre el escenario, se enredó con sus pies, perdió el equilibrio y alcanzó a dar tres pasos hacia atrás buscando sostenerse, pero en lugar de caer sobre el mismo escenario, terminó en el foso donde se ubican los reporteros gráficos. Se estima que la altura de su caída fue un metro.

José José

En 2013, cuando realizaba la gira de los 50 años de su carrera artística, el cantante tuvo una caída de metro y medio de altura. Ocurrió cuando buscaba un acercamiento con una seguidora y al intérprete se le acabó el escenario. “No tenía planeado caerme esta noche”, dijo a sus seguidores y manifestó que la culpa había sido de las luces frontales. El artista se levantó y siguió con su show.

Jennifer López

JLo tiene un amplio récord de caídas. La más comentada fue en los American Music Awards 2009. Allí, sus bailarines se agachan y hacen con su espalda una escalera para que ella suba. Al final, JLo saltó, los pies le fallaron, terminó sentada en el escenario y rápidamente se levantó para seguir bailando. La estrella también terminó en el suelo durante la grabación de su video Papi.

Lady Gaga

En 2011, en Houston, la cantante también sufrió un percance al poner uno de sus pies sobre un piano de cola y otro sobre

un asiento giratorio. Gaga perdió estabilidad. Terminó en el suelo, pero pese al golpe siguió con la interpretación del tema. En múltiples ocasiones ha tropezado con sus aparatosos vestidos y es común que resbale mientras sigue la coreografía.

Robbie Williams

Mientras que el artista presentaba su disco Swings Both Ways, en julio de 2014, en el Metro Radio Arena de Newcastle, al acercarse a unos seguidores para saludarlo, perdió el equilibrio y cayó. Salió ileso pero afectó a una mujer de 52 años, quien terminó con una fractura de brazo. La hija de la afectada se quejó en Twitter con el artista: “Caíste encima de mi madre y ha estado en el hospital con un brazo roto. Nunca dijiste lo siento”.

Justin Bieber

Durante un concierto, en verano de este año, en Saskatoon, Canadá, Bieber dio un susto a sus fans al colarse por un agujero que no vio en el suelo del escenario. La caída fue tan fuerte, que en el video puede oírse el golpe. Tras recomponerse, cogió el micrófono, se rio y dijo: “Menos mal que soy como un gato y he caído sobre mis pies”.