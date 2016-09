Camila Alves comparte consejos para ahorrar en familia

Aunque nuestros hijos ya están disfrutando de su año escolar, muchas veces, los primeros días después del regreso a clases se convierten en los más estresantes. Es en este punto que nos damos cuenta de qué les hace falta para su buen desempeño en la escuela. Pero no te alarmes ni te preocupes, nunca es tarde y la hermosa modelo Camila Alves, esposa del actor Matthew McConaughey y madre de tres hijos, nos explica qué debes tener en cuenta para que tu hijo brille en la escuela.

Siempre Mujer: Para el regreso a clases, ¿qué es lo más importante que debemos hacer para tener todo bajo control?

Camila Alves: ¡Siempre me preocupa que pueda olvidar algo! Pero este año no me preocupé mucho por esto porque Target lo ofrece todo para el regreso escolar. Para no olvidar nada, yo utilicé Target’s School List Assist que me ayuda mucho a mantenerme organizada. Allí, siempre puedes encontrar la lista de la escuela de tus hijos y con solo un par de clics compras lo que necesites.

S.M.: Ya viene el otoño y debemos comprar ropa nueva a nuestros hijos, ¿qué debemos tener en cuenta para respetar sus gustos y no gastar tanto?

C.A.: Es fundamental saber qué les hace falta y para ello es muy importante hacer una lista. Yo te recomiendo que compres las cosas básicas por Internet y luego puedes ir con ellos a la tienda para que elijan un par de prendas extra que sean de su gusto. Mis tres hijos tienen gustos diferentes, algo brillante o color aguamarina funciona muy bien para mi hija y a mis hijos les encanta outdoor-looking gear. Dales un presupuesto determinado para que ellos escojan lo que les gusta, este es un buen tip para hacerles ver que respetas sus gustos y para que empiecen a aprender el uso responsable del dinero.

S.M.: En esta época de tantos gastos, ¿qué podemos hacer para ahorrar dinero?

C.A.: La calidad es muy importante para mí. Quiero asegurarme de que estoy invirtiendo en artículos que van a durar todo el año escolar y más. Por eso me encanta la nueva colección de ropa del Cat y Jack de Target, está diseñada con materiales de calidad que van a durar todo el año. Los pantalones de uniforme están hechos de algodón resistente con refuerzos en las rodillas. ¡Y todas las mochilas Embark tienen una garantía de un año! Con la garantía, los padres ya no tienen la preocupación de que a mitad de año escolar tienen que comprar otra, porque definitivamente son muy resistentes.

También recomiendo mirar Weekly Ad de Target o el uso de aplicaciones como Cartwheel, a mí me encantan; si no lo tienes, puedes descargarlo gratuitamente. Así puedes aprovechar los descuentos y promociones en las tiendas.

S.M.: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a sentirse seguros y felices en la escuela?

C.A.: ¡Anima a tus hijos a celebrar su individualidad! Mis hijos usan uniformes, pero yo les digo que pueden divertirse con los accesorios que la escuela les permita. También es importante que ellos elijan sus propios artículos escolares, eso les da seguridad. Me encanta que Target tiene una variedad de artículos, incluyendo los marcadores de pintura, Washi Tape y la nueva línea de artículos Betania Mota DIY, que permite a los niños personalizar sus cuadernos y expresar su individualidad. Cuando ellos pueden adornar sus útiles escolares y ver lo que pueden crear, ¡esto les da un impulso extra de confianza! También es importante que les enseñes a no compararse con otros niños, ya que hay belleza en nuestras diferencias y lo que todos podemos aprender unos de otros.