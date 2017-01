Y ahora, una piña coladaaaaa😝😝😝 de las cosas más difíciles de mi profesión es separarme de mi familia, ellos lo son todo para mí y he tenido que pasar fechas muy importantes lejos de ellos! Pero siempre tengo la compañía de Dios que me da la fortaleza para hacerlo! Y pues aja,hay que ponerle toda la actitud a este primer día del año😘😘😘😘😘 besos sabor a piñita colada para todos💋💋💋💋 A photo posted by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Jan 1, 2017 at 12:06pm PST