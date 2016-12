El bailarín y coreógrafo Casper Smart, conocido entre el gran público por la ya extinta relación sentimental que mantuvo con la cantante Jennifer Lopez, se ha encargado él mismo de revelar a través de su cuenta de Twitter que ayer jueves estrelló su flamante coche deportivo contra un árbol mientras conducía por el barrio angelino de Woodland Hills, un percance del que afortunadamente salió sin lesiones de ningún tipo y del que ahora se exime de toda responsabilidad.

“He tenido una noche muy dura, me he chocado contra un árbol. Estoy sano y salvo, gracias a Dios. Pero mi precioso coche ha quedado completamente destrozado. Yo no he tenido la culpa”, escribió en su perfil de la red social junto a una imagen que deja constancia de los daños sufridos por su Mercedes blanco.

Rough night for me. Smashed into a tree. I’m safe and ok thank god. But my beautiful car is totaled. #wasntmyfault pic.twitter.com/gxmLKFIvBu

— Beau Casper Smart (@BEAUcasperSMART) 8 de diciembre de 2016