Chiquis Rivera cuenta llorando las secuelas que le dejó su violación de niña (VIDEO)

En una entrevista para el programa de televisión mexicano El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión, Chiquis Rivera confesó las secuelas que le han marcado de por vida tras la violación que sufrió a manos de su propio padre cuando solo era una niña.

“A los 8 años es cuando me acuerdo la primera vez que sucedió […] Me acuerdo que mi tía estaba haciendo un caldo de pescado creo que era y estábamos llenas de arena y mi papá me mandó a bañar y pues fui a bañarme y es cuando yo me estaba bañando cuando entró él y me sentó en sus piernas. Yo desnuda porque me iba a meter a bañar y es cuando sucedió lo que pasó”, detalló entre lágrimas.

“Yo sabía que me dolía en ese momento cuando pasó eso pero no sabía, estaba confundida y él me dijo que no dijera nada y pues por eso nunca dije nada porque pues a mí me daba miedo [porque] él me decía que me iba a mandar a la casa de mi abuelita, de su mamá, y que ya no iba a ver a mi mamá y eso me dio mucho miedo y pues yo dije ‘yo conozco el carácter de mi mamá’ y me daba miedo también. La verdad no sabía qué pensar”, dijo la hija de Jenni Rivera.



“Me da tristeza que esté en la cárcel pero pues hasta que él acepte bien, bien y me pida perdón porque aún no me ha pedido perdón, pero yo lo perdono. No soy Dios, no soy nadie para juzgar y yo se lo dejo en las manos de Dios”, agregó la cantante.

“Gracias a Dios tuve una madre con ovarios que nunca me dejó que me sintiera la víctima, siempre me decía ‘tú eres fuerte y tienes que seguir adelante’. Pero yo creo que ahora sí ya de grande me está afectando un poquito”, reconoció.

Mira el resto de la entrevista aquí: