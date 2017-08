Chiquis Rivera hace duras confesiones sobre los abusos que sufrió de su padre

Chiquis Rivera hizo unas desgarradoras revelaciones sobre la primera vez que fue abusada por su padre, José Trinidad Marín. La hija de Jenni Rivera recordó ese momento tan doloroso que ha marcado su vida.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Gordo y la Flaca, Chiquis habló de nuevo sobre este tema: “A los 8 años es cuando me acuerdo, la primera vez que sucedió y me acuerdo muy bien de los detalles de ese día… Fuimos a la playa… y pues regresamos a la casa. Me acuerdo que mi tía [Rosie Rivera] estaba haciendo un caldo de pescado creo que era, y pues estábamos llenas de arena y mi papá me mandó a bañar… Yo me estaba bañando cuando entró él y me sentó en sus piernas. Yo [estaba] desnuda y sucedió lo que pasó. Es la primera vez que me acuerdo”, contó muy afectada.

Ante la pregunta de si ya le había perdonado, ella contestó: “Yo lo perdono y me da tristeza. Yo digo, es mi papá al final del día. Yo creo que a lo mejor algo le pasó a él, no estoy justificando lo que él hizo, no estuvo bien, no está bien, pero yo siento que a lo mejor necesitaba terapia o necesita terapia. Me da tristeza que esté en la cárcel pero pues hasta que él acepte [su culpabilidad] y me pida perdón… porque aún no me ha pedido perdón. Pero yo lo perdono, la verdad pues digo, no soy Dios, no soy nadie para juzgar y yo se lo dejo en las manos de Dios”, respondió Chiquis.

Mira la entrevista completa aquí: