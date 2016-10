La cantante admite que le gustaría perder peso, pero que le resulta imposible a pesar de todo su entrenamiento por culpa de su pasión por la comida

Pese a que la cantante Chiquis Rivera siempre ha lucido sus curvas con orgullo, también se muestra muy sincera a la hora de reconocer que le gustaría perder unos kilos, pero que su pasión por la comida y la buena vida lo convierten en un reto casi imposible. Sin embargo, en lugar de enfadarse o tirar la toalla, la guapa intérprete trata de recordarse que su famosa madre, la legendaria estrella Jenni Rivera, también era una mujer voluptuosa y que eso no le impidió convertirse en una de las mujeres más deseadas de México.

“Lo importante es sentirse a gusto y segura en tu propia piel. Mi madre era guapísima y se sentía orgullosa de ello, y eso es algo que siempre admiré en ella. Obviamente, quiero perder peso, me esfuerzo mucho para hacer ejercicio y comer sano. Pero me encanta la comida, tengo que aceptarlo y decir: ‘Esta soy yo y hay un hombre ahí fuera que me va a querer tal y como soy, ¡ya perderemos peso juntos!’. Mi madre siempre decía que te tienes que querer a ti misma. Ella siempre se sintió muy sexy y yo la consideraba una mujer muy sexy”, confiesa la joven artista en una entrevista a Latina.

Por otra parte, tanto Chiquis como sus hermanas consideran su responsabilidad seguir adelante, a través de su propio ejemplo, con el legado de su madre, que ayudó a muchas otras mujeres a sentirse orgullosas de sus figuras sin importar la talla.

“Nuestra madre rompió muchas barreras, sin duda, y nos dio una plataforma muy buena para que ahora nosotras podamos representar de verdad a las mujeres. Creo que hay más gente que se parece a nosotras que persona que no lo hacen. Por supuesto, siempre se puede mejorar. No estoy diciendo que haya que llevar un estilo de vida poco saludable, o que esté mal intentar ser sano”, matiza.