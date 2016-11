Sin pretenderlo, la modelo Chrissy Teigen se convirtió en la gran protagonista de la alfombra roja de los American Music Awards cuando el vestido que eligió para la velada, con unas impresionantes aberturas laterales que le llegaban hasta la axila, le jugó una mala pasada y acabó mostrando más de la cuenta a los fotógrafos, revelando entre otras cosas que no llevaba ropa interior.

Ahora la mujer de John Legend ha querido disculparse por lo sucedido en sus redes sociales recurriendo a su característico sentido del humor.

“Os quiero mucho, mucho Jen Atkin [su peluquera], Mary Phillips [la encargada de su maquillaje], Monica Rose [su estilista personal] y Kimmie Kyees [su manicura de confianza]. También quiero disculparme con todos aquellos que resultaron heridos, física o psicológicamente, al verme el ‘hooha’. El vestido es de Yousef Akbar y los zapatos de Dsquared2. Y la depilación láser corrió a cargo de SEV Laser Aesthetics”, escribió la extrovertida maniquí junto a una fotografía del modelito que lució esa noche.

Chrissy también tomó la decisión de reabrir al público su cuenta de Twitter, que hizo privada hace unas semanas tras hartarse de los insultos y comentarios ofensivos que recibía constantemente a través de ella, para defenderse de las críticas que le llovieron por culpa de su revelador atuendo. En esa plataforma, la modelo no dudó en responder directamente, y de una original manera, a todos aquellos usuarios que le acusaban de haber cruzado la línea de la decencia o de no ser “una señorita”. “Bueno, creo que todos habéis podido ver claramente que sí soy una señorita”, les contestó sin pudor Chrissy.

I am pretty sure you could clearly see I’m a lady. https://t.co/WmOtIhwaaR — christine teigen (@chrissyteigen) November 21, 2016