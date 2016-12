Cristina Umaña habla sobre su papel en la serie “Narcos 2”, de Netflix

Aunque la segunda temporada de “Narcos”, de Netflix, se lanzó hace meses, sigue dando de qué hablar, no solo por representar una época cruda de la historia colombiana, sino también por la gran actuación de sus protagonistas.

Hablamos con Cristina Umaña , quien interpreta a Judy Moncada, la viuda de Julio Moncada, uno de los socios de Pablo Escobar en la segunda temporada de la serie. Moncada tiene como principal motivación vengar la muerte de su esposo provocada por Escobar. “La familia de los Moncada fue muy importante en la caída de Pablo en los 90”, explica Umaña. “Ellos jugaron un papel muy importante en su muerte, en irlo cercando, en armar estrategias para dejarlo sin gente, sin dinero, sin todo”.

La actriz, quien es una de las pocas colombianas en el elenco, nació en Colombia en la década de los 70 y le tocó vivir intensamente los años en los que Escobar era el hombre más temido del país.

Siempre Mujer: Tú viviste la década de los 80 y 90 en Colombia en plena guerra contra Escobar, ¿qué se siente recrear esta etapa tan sangrienta para la historia de Colombia?

Cristina Umaña: Estar en una serie que pertenece a una plataforma tan amplia como Netflix es una gran oportunidad. ¡Que tu trabajo lo vean en 90 países, 180 millones de personas, suena muy bien! Y como colombiana darle voz a nuestra historia, así sea dolorosa, es importante. El recuerdo de aquella época ha sido muy reflexivo para mí, nuestra tragedia de ese momento, en lo que se transformó hoy, y los comportamientos políticos, sociales y culturales que siguen presentes y hacen que el narcotráfico prevalezca.

S.M.: Aunque ya se han realizado muchas producciones al respecto, “Narcos” representa una visión internacional de lo que fue la historia de Pablo Escobar, ¿crees que la serie puede dar una lectura equivocada de Escobar a la audiencia?

C.U.: De Escobar se han contado muchas cosas, de gente cercana a él y de otra que no tanto. ¿Quién tiene la verdad?, ¿quién ha sido realmente objetivo? ¡Quién sabe! Solo te puedo decir que aunque “Narcos” sea una producción internacional, tiene detrás gente colombiana muy seria y muy profesional cuidando más que el detalle de lo que Escobar hizo o no, el momento histórico de un país y la dignidad de un pueblo frente a un suceso tan desafortunado como ha sido el narcotráfico para Colombia. Ahora, Netflix es muy claro en su propuesta con la audiencia, les está contando una historia de ficción basada en hechos reales.

S.M.: “Narcos” presenta a figuras de la vida real como los agentes de la DEA Steve Murphy y Javier Peña, pero también tiene personajes de ficción como el tuyo, ¿en qué te basaste para caracterizarlo?

C.U.: Me basé en muchas cosas. En algunas que el agente Javier Peña, el real, me contó de algunas mujeres que andaban por ahí en aquellas épocas, en el espíritu ambicioso e incisivo de Lady Macbeth en quien encontré ciertas similitudes que me podrían ayudar a la hora de hacer mi propuesta de Judy y en el espejismo que crea el narcotráfico en donde literalmente a punta de plata y plomo la mayoría de los que entran en ese mundo creen que lo resuelven todo.

S.M.: ¿Cómo un personaje tan fuerte como Judy Moncada nunca pierde el glamour? ¡Su estilo es superelegante!

C.U.: Las mujeres en esa época podían ser realmente elegantes, podían superar cualquier icono de moda con mucha facilidad porque tenían todo el dinero para hacerlo, más adelante con el tema de las cirugías y el imaginario machista de la mujer perfecta tipo Barbie y reina de belleza va distorsionando la estética y se vuelve muy particular.

S.M.: Tú eres una de las actrices más bellas y queridas en Colombia, y vemos que al igual que tu personaje, guardando las proporciones, nunca pierdes la belleza y el glamour, cuéntales un poco a las lectoras de Siempre Mujer cómo es tu rutina de belleza diaria.

C.U.: Lo más importante para mí ha sido reconocer y valorar mi propia belleza, ¡llena de imperfecciones, pero mía! He aprendido a apreciarla y respetarla y a partir de eso cuido mi cuerpo con sueño, ejercicio, alimentación y no mucho sol, pero sin extremos de nada. ¡Hago y como de todo!, pero con mesura.

S.M.: Y hablando del estilo de Judy Moncada, ¿cuál es tu estilo preferido a la hora de vestir?

C.U.: Yo soy una completa ecléctica porque me gusta la moda y todos sus estilos, pero tal vez si le preguntas a alguien te podría decir que soy hippie total (risas) y tal vez…