Dania Ramírez se une a hermosa iniciativa esta Navidad para donar juguetes

La actriz dominicana Dania Ramírez, que interpretó el papel de Rosie Falta en la serie “Devious Maids”, es la portavoz del programa Boys & Girls Club, patrocinado por Mattel, que durante esta época festiva distribuye juguetes a menores de bajos recursos.

En exclusiva hablamos con la actriz, quien afirma se siente muy feliz de participar en la campaña que busca marcar la diferencia en la vida de los niños, en la época decembrina: “La Navidad es una temporada muy bonita para poder dar y ayudar a muchos niños que no tienen”. Y es que a través de la compañía Mattel y Boys & Girls Club, la actriz se une para donar diez mil dólares en juguetes a familias que lo necesitan. “Me siento muy agradecida y de verdad muy dichosa de tener la oportunidad de colaborar con una compañía de confianza como lo es Mattel para donar diez mil dólares en los juguetes más populares que tienen al Boys & Girls Club porque ayudar es importante y yo tengo muchas, muchas cosas hoy en día por el éxito que he tenido y lo que he logrado y para mí siempre es importante seguir ayudando, especialmente a mi comunidad latina”, afirmó la actriz.

Dentro de la iniciativa serán donados miles de los mejores juguetes de la temporada como la Barbie Fashionista, la pista Hot Wheels Ai y el Food Truck de Mega Bloks. “Vamos a regalar los juguetes como el Mega Bloks Food Truck, los niños los adoran, también la Barbie Fashionista que para mí tiene mucho significado, yo recuerdo siendo niña siempre anhelaba tener una Barbie y solamente venía de una manera, pero ahora esta línea de Barbie Fashionista refleja el mundo actual, tienen varios tipos de cuerpo, varios tonos de piel, algunas con curvas, algunas flacas y todo eso creo que ayuda a la mentalidad del futuro que queremos tener en este país. Me encanta porque mis niños también ya comenzaron a jugar con estos juguetes y me encanta saber que van a estar jugando con algo que les gusta y los representa”, aseguró

La actriz instó a la comunidad a unirse también a la iniciativa, donando juguetes a Boys & Girls Club y así, contribuir al futuro de los niños. “La campaña se trata de donar juguetes para el Boys & Girls Club a niños que los necesitan. Boys & Girls Club es una fundación muy especial porque ya tiene más de cien años ayudando a niños que lo necesitan y ayudan al menos a cuatro millones de niños y casi un millón de esos niños son niños latinos y la sonrisa que se le ve a un niño cuando está jugando con un juguete nuevo es especial. Se pueden unir a esta campaña tan especial, los invito a que llamen al Boys & Girls Club que esté cerca de donde viven. Si no pueden donar juguetes, pueden donar su tiempo, para ayudarlos a echar adelante y ayudar a que esos niños tengan una niñez feliz, una niñez maravillosa y todos podemos poner de nuestra parte para esto”.

Dania afirma que el éxito de la campaña y de su vida personal se debe a mantener una mentalidad positiva. “No importa cuántas veces te digan que no. Hay que siempre pararse, seguir adelante. Tienes que creer en ti misma, y llevar siempre el corazón lleno de amor con tu familia, porque la familia es lo más importante. Si tienes una, si cultivas felicidad y amor en tu familia, siempre vas a tener un apoyo que es mucho más grande que todo y te da la fuerza de seguir adelante. Yo creo que eso siempre a mí me ha ayudado, sin olvidar jugar con el Hot Wheels de A.i., y hacer carreras cuando pueda”. (Risas)