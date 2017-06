Desmienten rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía

Sasha, Benny, Erik, Alix, Mariana y Diego anunciaron el reencuentro del grupo Timbiriche con la gira “Juntos”, para celebrar sus 35 años de vida en las principales ciudades de México.

No obstante, Paulina Rubio no podrá unirse por incompatibilidad de agendas, aunque dejaron abierta la posibilidad de que se sumen algunos ex integrantes en cualquier fecha; además, explicaron que no existe rivalidad entre “La Chica Dorada” y Thalía.

“Supe que tuvieron un altercado justo cuando tenían 17 años y ¡qué bárbaro!, ¡cómo lo han hecho durar ustedes!, y según yo ‘amor y paz’, yo cuando las he visto juntas se tiran buen rollo. No sé si es esta idea como de la nostalgia, que no nada más es hacia la música, sino a esas notas que sucedieron en 1987, pero jamás han tenido, ninguna de las dos, que si una está la otra no esté, eso no es cierto. Ojalá puedan estar las dos en el escenario y ojalá nosotros y nuestra música, que también es de ellas, sea el puente y el vehículo para que eso suceda”, expresó Sasha a MezcalTV.