No estoy sorprendido del espectáculo increíble que fui testigo anoche por que conozco su disciplina, su profesionalismo, su dedicación, su energía y elegancia. He sido afortunado de ver muchos shows de este gran artista, pero tengo que decir: this is the best one yet! Mis felicitaciones Kiki. ¡Abrazote! @ricky_martin

