Aunque los representantes del actor Brad Pitt confirmaron la semana pasada que el intérprete tuvo la oportunidad de ver a sus hijos el pasado 8 de octubre, en su primer encuentro con los pequeños desde que se hiciera público que su exmujer Angelina Jolie había solicitado la custodia física de los pequeños en el marco del proceso de divorcio, ahora fuentes cercanas a la pareja aseguran que Maddox (14), el mayor de sus vástagos, se negó en rotundo a ver a su padre durante la visita.

“Maddox decidió no ir a casa de su padre y se quedó con Angelina. Además del hecho de que siempre ha estado mucho más unido a su madre, en estos momentos no tiene ninguna intención de retomar el contacto con Brad, no quiere tener nada que ver con él”, reveló un informante a la revista Us Weekly. Aunque todavía no han quedado aclaradas las circunstancias sobre el supuesto encontronazo que habrían protagonizado padre e hijo en pleno vuelo -un incidente que habría tenido lugar en el jet privado en el que se encontraba toda la familia durante un desplazamiento aéreo reciente- y que habría sido el detonante de la separación del exmatrimonio, Maddox habría comunicado ya a los abogados de su madre su decisión de informar al juez sobre su deseo de “romper lazos” con el actor.

“Maddox [adoptado primero por Angelina en 2002 y después por el intérprete en 2006] nunca se ha considerado realmente hijo de Brad y las leyes del estado de California reconocen que con 14 años ya tiene derecho a escoger al progenitor con el que quiere vivir a partir de ahora. Actualmente, Maddox está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para romper los lazos que le unen a Brad”, explicó el mismo informante.

Al margen de la disputa que mantiene con Maddox, desde el círculo cercano a la estrella de Hollywood no ha dejado de insistirse en que su reciente encuentro con los niños fue muy “emotivo” y que el artista espera de Angelina una postura igual de constructiva para que el divorcio afecte lo menos posible a los pequeños.

“Fue un momento muy emotivo y feliz para todos, lo que demuestra que Brad está poniendo todo de su parte para garantizar el bienestar anímico y emocional de sus hijos. Está mandando una señal a Angelina para demostrarle que este es el mejor camino a seguir para todos”, apuntó el confidente.