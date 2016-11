La modelo y su prometido Rob Kardashian están negociando una cifra para permitir que las cámaras de su reality graben la llegada al mundo de su primer retoño

Siguiendo la tradición familiar de documentar cada momento de sus vidas frente a las cámaras de sus diversos programas de telerrealidad, Rob Kardashian y su prometida Blac Chyna están negociando ya una cifra, que rondaría los cientos de miles de dólares, para permitir que el parto de su primer retoño sea grabado y emitido en su reality.

Según informa el portal TMZ, la pareja aún no ha llegado a un acuerdo específico, aunque su intención sería rodar todo un especial que incluyera la fiesta del bebé de la futura mamá, imágenes de sus últimos días embarazada y el momento del parto en cuestión.

Por su parte, Chyna -que ya es madre de un niño, King Cairo, junto a su exprometido Tyga, la actual pareja de su futura cuñada Kylie Jenner, hermana de Rob- estaría tratando de decidir ahora cuánto quiere compartir de un momento tan íntimo de su vida con los espectadores del programa ‘Rob & Chyna’, que ya parece haber sido renovado para una segunda temporada.

El clan Kardashian ha sabido rentabilizar al máximo el nacimiento de sus retoños. La mayor de las tres hermanas, Kourtney, permitió que grabaran la llegada al mundo de sus dos hijos mayores, Mason (6) y Penelope (4) -fruto de su fallida relación con Scott Disick-, al igual que hizo Kim con su primogénita North, aunque en su caso únicamente autorizó a las cámaras de ‘Keeping Up with the Kardashians‘ a rodar los momentos previos al parto, pero no el nacimiento de la pequeña como tal, como sí hizo Kourtney.