El nieto de Isabel II acudió ayer lunes a los premios de la organización benéfica Wellchild para conocer de primera mano la lucha de los niños con enfermedades crónicas

“Watching these young people face challenges with such determination, positivity and good humour never fails to take my breath away.” pic.twitter.com/qhiVT0eS1t

Prince Harry: "I am so fortunate to have had the chance of meeting you all and so proud to be associated with this fantastic charity." pic.twitter.com/M9lfqIFOgy

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 3, 2016