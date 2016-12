Que Alegría y orgullo me da verte triunfar!! Soy tu fan!! Pero creo que soy más fan del hombre que de la estrella… Soy fan del hombre que convierte un no en una oportunidad, del hombre que lucha por sus sueños, que pide a Dios cada día por salud y felicidad de su familia…Del hombre que no se olvida de dónde vino y que cada que tiene un plato de comida se recuerda de dónde vino agradeciendo cada mordida que toma!! Soy fan del hombre que veo cada noche y cada mañana darnos la bendición y agradecer todo lo que tenemos.. Soy fan del muchacho que conocí con sueños y que por más que le dijeron que tenía una papa en la boca no desistió!! Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos de que los sueños se cumplen si trabajas duro para lograrlos!! Eres grande Mr. Levy!!! And we couldn’t be more proud of you and be proud to walk with you side by side seeing everything that you have accomplished!! We love you! #alwaysyourfan #soproud #dreamscometrue #onestepatatime #residentevilthefinalchapter @willevy

