El realizador cubano Alejandro Pérez afirma que el gobierno de la isla no le ha concedido la autorización necesaria para que los artistas puedan rodar en el país

“Llevo tiempo diciéndole a los cantantes famosos con los que he trabajado que vengan a Cuba, porque eso para el país es muy importante. Ahora, que pedí los permisos para que Enrique Iglesias y Paulina Rubio vinieran a filmar aquí, pues no me los han concedido”, aseguró el reputado realizador al portal Cuba Debate, atribuyendo la cancelación de los proyectos a las trabas puestas por el gobierno de Raúl Castro.

“Enamorar a esa gente [en referencia a los citados artistas] no es fácil, a pesar de la apertura que está habiendo en Cuba sigue siendo un problema para ellos venir. Finalmente se deciden y entonces no hay permiso. Ahora mismo este asunto se está elevando a la más alta dirigencia de este país”, explicó Alejandro visiblemente molesto al no comprender por qué no cuenta con el apoyo de las autoridades ante una iniciativa beneficiosa para el sector turístico de la isla.

“Yo considero que esto no está bien, porque soy cubano y siempre he cumplido con todo. Siempre trato de defender y no criticar a mi país. Ahora me está pasando una cosa que les cuento con tristeza. Yo soy un amante de Cuba, como pueden imaginar, puedo criticar algunas cosas, pero a mi manera, y no me gusta que cuando estoy fuera la critiquen, por una cuestión de orgullo”, aseveró.