Esto todavía hace llorar a Adamari López (VIDEO)

La actriz y presentadora no pudo contener las lágrimas recordando unos momentos muy emotivos que vivió con sus padres hace unos años en el programa “Un nuevo día”.

La conductora boricua de 45 años fue una de las invitadas al programa “Don Francisco te invita“, y todo iba bien hasta que le mostraron un video en el que sus padres asistieron al programa que conduce, antes de que su madre, Vidalina Torres, muriera en el 2012.

Al ver el video, los ojos se le llenaron de lágrimas: “Yo creo que la presencia de papi y mami siempre va a estar conmigo, pienso que mi hija se parece mucho a mi mamá. Alaïa nació a la misma hora que papá me llamaba todos los días para que me levantara a ir a trabajar a “Un nuevo día”. Ellos están en mi vida, ellos están en el reflejo de ella y los tengo en mi memoria”, dijo notablemente conmovida. Su padre, Luis López, falleció en 2015, un tiempo después de que naciera su pequeña hija.

“Me duele su partida porque me encantaría hablar con ellos físicamente y me encantaría que mi hija estuviera en los brazos de ellos, qué ilusión me daría que eso pasara”, explicó.

Mira la emotiva entrevista: