Eva Longoria, Eiza González y otros famosos se unen en campaña para promover el voto (VIDEO)

Hoy se vence el plazo en que los ciudadanos americanos podrán registrarse para votar. Por eso actores como Eiza González, Wilmer Valderrama, Karla Souza, Rafael Amaya y Eva Longoria, entre otros, han decidido formar parte de la campaña digital “Vote Your Future”.

¿Cuáles son los temas que más te importan, los problemas que más te preocupan? Eso es lo que varios famosos respondieron a través de breves videos en los que señalan las razones por las que para ellos es importante votar durante las próximas elecciones presidenciales.

“Si te importa tu futuro, tienes que votar”, dicen Eiza González y Ana Claudia Talancón, usando la etiqueta #voteyourfuture para promocionar esta iniciativa.

“Para mí el progreso de los latinos es muy importante y también el progreso de la igualdad de sexos”, dice en parte de su video González, quien asegura que en esta época no hay excusa para no votar. “La tecnología está al número uno al día y lo puedes hacer, no hay excusa, no hay manera de no hacerlo”. “Para mí lo que importa es que mis hijos tengan un mejor futuro. Que los hijos de mis hijos también tengan un mejor futuro”, dice Rafael Amaya, protagonista de “El señor de los cielos”.



“No puedo imaginar tener a un líder político que no escuche a la comunidad científica”, asegura por su parte DiCaprio, haciendo alusión a Donald Trump (aunque vale la pena aclarar que este proyecto no apoya a ningún partido político). “Más del 97 por ciento de la comunidad científica está en completo acuerdo en que estamos contribuyendo al cambio climático. Negar eso significa que no eres parte del mundo moderno”, indica el actor.

Los creadores de la campaña también quieren que todos los votantes creen sus propios videos hablando sobre los temas de importancia para ellos y que los compartan a través de sus redes sociales, usando la etiqueta #voteyourfuture. Si aún no te has inscrito para votar, puedes hacerlo aquí.

Y para ti, ¿por qué es importante votar?