Los fans de Gaby Espino enfurecen contra la madrastra de su hija

Paula Bevilacqua, la actual esposa del exmarido de Gaby Espino y madrastra de su hija Oriana, compartió una foto el pasado fin de semana en Instagram junto a la niña que generó gran polémica entre los seguidores de la actriz.

La foto no tendría nada de extraño si no fuese porque Bevilacqua le dio ‘me gusta’ a varias opiniones de sus seguidores que no dejaban muy bien parada a Gaby Espino. Entre ellos podemos destacar algunos como:

“Es igualita a su papá, dios la cuide y te felicito porque tienes más fotos tú con ella que la misma mamá. Siempre te ves tan familiar, no se te ve vanidad ni ego en tus fotos y es por eso que tienes una familia tan linda, nada harías con ser bella y [estar] sola”.

O este otro: “Se parece más a ti que a la mamá. Bien por la niña que desde que se dejó del Canela ya no es tan familiar solo diva”.

Para defender a Espino, sus fans no dudaron en comentar en la misma imagen de una manera clara y rotunda: “La cuestión no es subir una foto con la niña, es darle likes a quien habla mal de la madre de la niña. No solo me parece falta de respeto hacia Gaby, me parece más falta de respeto hacia la niña en sí porque no se olviden que una madre duele y ella quizás ahora no lo vea pero más adelante se enterará y veremos si le hace gracia que la que cree su segunda madre le gusta que pongan a parir a su madre”.

Por cierto, bienvenido Julio !!! El mes de cumple de estas princesas 👑👑 #love #cumple #julio #felices #happy #peinces A post shared by Paula Bevilacqua (@paulabevilacqua) on Jul 1, 2017 at 8:41am PDT

¿Lo haría con mala intención?