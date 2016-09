Fernanda Castillo: “Mónica Robles me cambió la vida”

La vimos en la superserie El señor de los cielos como Mónica Robles, pero recientemente Fernanda Castillo protagoniza a Caro, la maestra correcta de la escuela Frida Kahlo en la película No manches Frida.

Siempre Mujer tuvo la oportunidad de hablar con ella en entrevista y nos contó sobre este nuevo proyecto que acogió con mucha alegría y nos reveló qué pasará con la quinta temporada de la exitosa telenovela en la que vive enamorada del guapísimo Rafael Amaya, mejor conocido como Aurelio Casillas.

Siempre Mujer (S.M.). ¿Cómo tomaste la idea de participar como Caro en esta película?

Fernanda Castillo (F.C.): Es un regalo para mi carrera porque me sirvió para reinventarme como actriz. Nunca había hecho comedia en cine y me encantó porque trabajé al lado de dos personas que admiro, como son Omar Chaparro y Martha Higadera.

S.M. ¿Cuál fue el principal reto que asumiste con este nuevo proyecto?

F.C. Por principio retarme a mí misma porque nadie creía que luego de ser Mónica Robles podría estar en cine. A pesar de que amo el personaje de Mónica, estoy dispuesta a hacer otros papeles. Me ejercité al hacer comedia. Disfruté mucho trabajar con Martha porque es un ejemplo de mujer latina. Es sumamente trabajadora y siempre está creando cosas nuevas.

S.M. ¿Qué significa para ti trabajar con actores de la talla de Adal Ramones y Rocío García?

F.C. En la actuación uno es tan gran como el que tenga en frente. Me hizo crecer porque fue un equipo muy generoso. Creo que todos aprendimos los unos de los otros.

S.M. Es inevitable, no podemos dejar de lado la quinta temporada de El señor de los cielos, ¿qué va a pasar?

F.C. (risas) No sé. La verdad no tengo idea porque no se ha comenzado a escribir la nueva temporada. Es un hecho que Telemundo la va a hacer, pero por más que me pregunten no puedo responder porque aún no sé si Mónica va a estar. Estoy muy agradecida con el público, pero no se ha decido si se queda o desaparece.

S.M. ¿Tiene algo Fernanda Castillo de Mónica Robles?

F.C. Sin duda. Me ha enseñado mucho porque Mónica es una mujer guerrera, con fortaleza y humanidad. Es un ser humano con problemas, que retoma el camino, pelea, ama… Me ha enseñado a ser segura. Esta carrera es muy difícil y años antes que apareciera este personaje yo trabajaba en producciones, pero no era reconocida. Llegó este personaje maravilloso y lo cambió todo. Antes de eso tuve que ser una guerrera para esperar mi momento. Y este llegó…

Sobre No manches Frida

Cuenta una historia divertidísima en la que Zequi (Omar Chaparro), un recluso que acaba de salir de la cárcel regresa a recuperar un dinero robado que enterró su cómplice en un terreno baldío. Al llegar se da cuenta que justo ahí han construido el gimnasio de la escuela Frida Kahlo. Para recuperarlo, se convierte en maestro sin tomar en cuenta que se topará con un grupo de estudiantes rebeldes y con una tierna maestra llamada Lucy (Martha Higadera). Caro (Fernanda Castillo) le coquetea, pero hasta ahí…