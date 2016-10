Galilea Montijo llora al hablar del milagro de amor que le hizo su abuela después de morir (VIDEO)

La conductora de televisión no pudo ocultar las lágrimas al relatar lo que ella considera es un milagro que le dio su abuela después de morir. Y es que, aunque estamos acostumbrados a ver a una Galilea Montijo siempre sonriente, en entrevista exclusiva para “Sal y Pimienta”, Galilea abrió su corazón y entre lágrimas habló de una de las personas más importantes en su vida, su abuela Cuquita, quien murió en abril de 2010.

“Ella siempre me decía: ‘Mija, ten un hijo, me voy a morir y no voy a conocer a mis nietos’, y así fue”, inició relatando la conductora de “Hoy”, quien asegura entre lágrimas que ella cree que su hijo Mateo es producto de un milagro que su abuela le mandó, después de morir. “Me sorprende porque tengo fotos de mi abuela, y Mateo me habla como si la conociera, y a mí eso es inevitable que no se me salgan las lágrimas, recordarla, y estoy segura de que está aquí, y algún día nos reencontraremos”, dijo Montijo.

“Siempre sueño con mi abuela y cuando muere ella, después de 3 años, estaba yo casada y embarazada, y estoy segura de que ella me los mandó, segurísima”, dijo Galilea mientras se le comenzaba a quebrar la voz.

Otra de las circunstancias que le dan la certeza de que su abuela se comunica con ella es encontrarse con colibríes.

Relató que cuando su abuelita la visitaba en la Ciudad de México, siempre se aparecía un colibrí en su balcón, y aunque la señora ya no tenía al 100% el sentido de la vista, siempre se daba cuenta de la presencia del pájaro. “Cuando mi abuelita muere, estábamos en el hospital… eso nunca lo había contado. En ese momento suena el (aparato) del corazón, nos levantamos, llegaron los doctores, nos sacaron del cuarto.

“Hubo un momento en que se acercó un colibrí, y ahí dije ‘Ya, se fue mi abuela’. Volteo a ver el colibrí y se acercó”, dijo Galilea, contando la forma en la que supo que su abuelita había fallecido.

“Fue un momento muy extraño, pero lo sentí; a la media hora salen los médicos. Fue muy extraño porque la abracé y ya no la sentí. Sentí que abracé como una cosa extraña, ya no estaba ella”.