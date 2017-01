El malogrado artista y su excompañero sentimental, Fadi Fawaz, mantuvieron una estrecha relación hasta el final a pesar de los intentos del cantante por cerrar ese turbulento capítulo de su vida amorosa

Aunque poco había trascendido sobre el ámbito sentimental del malogrado George Michael en los años inmediatamente anteriores a su fatídica muerte el pasado día de Navidad, tras su deceso no han dejado de emerger detalles sobre la relación tan particular que mantenía con su exnovio Fadi Fawaz, del que aparentemente se había separado en 2011 pero al que conservó de forma intermitente en su vida hasta el final de sus días.

Como revela ahora un pariente del legendario intérprete, en los últimos cuatro años habrían sido numerosas las rupturas y reconciliaciones protagonizadas por la pareja -conocidas únicamente por sus más íntimos-, una situación de profunda inestabilidad que se explicaría con los intentos frustrados del artista por romper todo tipo de vínculo con Fadi y superar así su relación de dependencia mutua.

“George le dijo a Fadi en más de una ocasión que necesitaba apartarle de su vida, dejar de verle para siempre, pero a los dos días ya estaban otra vez juntos porque no sabían estar el uno sin el otro. George era una persona amable y generosa, pero sabía que le costaba mucho decir que no a los demás en cualquier tipo de circunstancia. Esa era su gran debilidad y una de las razones por las que tenía ese carácter tan vulnerable. Le resultaba muy complicado mantenerse firme en sus decisiones”, asegura el citado familiar al diario The Sun.

Al margen del complejo vínculo que unía a George Michael y al que durante años fue su fiel compañero de vida, lo cierto es que aquellos que formaban parte del círculo cercano al desaparecido intérprete estarían mucho más preocupados ahora por conocer los resultados de la investigación policial que se ha puesto en marcha para esclarecer todos los detalles de su sorprendente muerte, sobre todo desde que el propio Fadi ofreciera versiones contradictorias sobre su paradero el día en que ocurrió.

En un primer momento, el exnovio del intérprete aseguró a los agentes que le interrogaron que había pasado ese fin de semana en la mansión del cantante y en estrecho contacto con él, un testimonio del que posteriormente se desdijo al revelar a un periódico británico que había pasado la noche previa a la muerte del cantante en su coche.

De esas incongruencias se deriva ahora que Fadi tenga que volver a prestar declaración ante las autoridades que llevan el caso, quienes tendrán que seguir indagando también en las causas de tan misterioso fallecimiento después de que el informe toxicológico del forense arrojara resultados “inconclusos”.