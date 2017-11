Geraldine Bazán cuenta por qué ya no presume de Gabriel Soto

Geraldine Bazán y Gabriel Soto llevan 10 años juntos y a lo largo de este tiempo han tenido que hacer frente a muchos rumores sobre su relación. Uno de los más sonados fue el que involucró a la venezolana Marjorie de Sousa y la inocente cargada que terminó en tremendo escándalo durante abril de 2016.

El escándalo, que inició con ese simple hecho, duró hasta el nacimiento del pequeño Matías, luego de que surgiera el rumor de una posible relación entre Soto y De Sousa.

Ahora, Geraldine Bazán al ser preguntada por Univisión Entretenimiento sobre todo este escándalo la actriz quiere dejar claro qué saco de toda esta historia: “En este medio en el que vivimos es muy complicado, siempre estamos a expensas de lo que a la gente o a los medios se les antoje decir,aprendes a conocerte a ti misma, tu realidad y la forma que tiene uno para responder, así como a saber sortear las cosas; ahí sí creo que me volví mucho más experta”.

Geraldine también habló de las escenas subidas de tono que tiene Soto en la novela ‘Caer en Tentación’: “No puedo ver tanto la telenovela como me gustaría, porque es una historia muy fuerte, además de que en ese horario yo estoy durmiendo a las niñas, a veces lo veo dos horas después, pero pasa que ya estoy cansada y luego me quedo dormida porque es muy tarde”. Y añadió: “Vi la escena más fuerte de Gabriel y Adriana Louvier, y sé lo que significa estar detrás de eso, pero bueno, al final yo lo tengo todos los días en mi casa, pero honestamente no hay que presumirlo mucho porque luego se les da a desear chicas“.

Además aclaró que se siente bien por no haberse metido en el escándalo de las fotos de su marido y Marjorie de Sousa: “Me siento victoriosa ante el escándalo, porque no me embarro en algo que no me corresponde“.