Gigi Hadid envía mensaje a las mujeres tras su incidente con un acosador (VIDEO)

Tras su destacada participación en el desfile de Max Mara, en la semana de la moda en Milán (Italia), Gigi Hadid se llevó una desagradable sorpresa. En plena calle, un hombre la asaltó por detrás y la levantó en el aire. Ella se defendió a codazos hasta que logró zafarse del atacante y correr tras él.

Aquí puedes ver el video del incidente:

Tras el incidente, algunos medios han criticado la “ferocidad” de la modelo ante “un fan” y han reprendido la actitud de Hadid por no tener un “comportamiento modelo”. Por su parte, Gigi publicó una serie de tuits en los que, enfadada por la respuesta de los medios, aseguraba que estaba en su derecho de defenderse. Además, dejó un mensaje para todas las mujeres:

THANK YOU Rachel.

To unknown article writer: fan?!!! The ACTUAL fans that were there can tell you what happened. I’m a HUMAN BEING — https://t.co/G7Pbp0G8yP — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 22, 2016

Para el autor anónimo del artículo: ¿fan? Los VERDADEROS fans pueden contarte lo que ocurrió. Soy un SER HUMANO.



and had EVERY RIGHT to defend myself. How dare that idiot thinks he has the right to man-handle a complete stranger. He ran quick tho 👊🏼😏🐱 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 22, 2016

Y tenía TODO EL DERECHO de defenderme. ¿Cómo se atreve ese idiota a pensar que tiene el derecho de agarrar a una completa desconocida? Corrió rápido.

Thanked my boxing coach today. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 22, 2016

Hoy le estoy agradecida a mi entrenador de boxeo.

GIRLS, prepare yourselves so that, if you ever feel in danger, MUSCLE MEMORY can fight back for you. Thank you all so much for ur support.❤️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) September 22, 2016

CHICAS, prepárense para que así, si alguna vez se sienten en peligro, la MEMORIA MUSCULAR pueda luchar por ustedes. Muchas gracias a todos por el apoyo.

Algunos medios han señalado a Vitalii Sediuk como el asaltante, que ya atacó a Brad Pitt en la alfombra roja de Maléfica y besó a Will Smith en el estreno de Men in Black 3.