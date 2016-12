La actriz se siente la mujer más afortunada del mundo pasando jornadas de grabación maratonianas en el set de rodaje de ‘Jane the Virgin’

Habituarse a la fama que le ha reportado ‘Jane the Virgin’ no implica que la actriz Gina Rodriguez haya dejado de sentirse inmensamente agradecida por esa maravillosa oportunidad que le ha dado la vida para, en su lugar, empezar a centrarse más en los aspectos negativos que se derivan de protagonizar una serie de éxito que emite 22 capítulos por temporada, o lo que es lo mismo, para comenzar a quejarse por la falta de tiempo libre y las maratonianas jornadas laborales.

“Voy al set de rodaje a diario, y aunque grabamos 14 o 16 horas cada día, y es el trabajo más duro que he tenido nunca, no lo cambiaría por nada del mundo”, asegura en una entrevista a Bustle para restar importancia al hecho de que en su rutina diaria no tenga cabida ni el ocio ni unas horas decentes de descanso.

Otra de las razones por la que Gina continúa apreciando cada hora que pasa en la piel de su personaje en la ficción es que gracias a él ha aprendido valiosas lecciones -como la amabilidad, la paciencia y la sinceridad- que acaba poniendo en práctica sin casi darse cuenta en la realidad.

“Jane tiene unos valores muy arraigados y una gran integridad moral, y siempre trata de ser sincera. Interpretar un personaje como ese cada día acaba por reflejarse de alguna forma en tu realidad. Yo no tengo una paciencia tan grande como la suya, pero lo bueno es que ella me recuerda todas esas cosas… Es difícil que no se te pegue algo. Desde luego, a mí me ha sucedido. Ha hecho que preste más atención a cuál es mi contribución a este mundo. Ha conseguido que me replantee qué proyectos elijo y qué huella quiero dejar detrás de mí”.

Así que ahora la actriz se ha propuesto convertirse en el referente que ella nunca tuvo para todas las adolescentes del mundo que hasta ahora no se veían representadas en el mundo del entretenimiento.

“Tengo 32 años, soy una persona que tienen muy claro lo que quiere hacer con su vida y cómo perseguir sus sueños. Pero a los 15 me sentía muy perdida y necesita desesperadamente un modelo a seguir, alguien que hubiera pasado por lo mismo y a quien pudiera aferrarme, que me enseñara qué hacer para que no diera tanto miedo. Así que pensé que justo eso era lo que tenía que ofrecer yo a las jóvenes”.