Aquí el momento en que @hillaryclinton se encuentra con Don @_vicentefdez esta noche en #LasVegas ambos muy emocionados después del debate! Que les parece!! También llegó a saludar a la familia Fernández el presidente #BillClinton

A video posted by Lili Estefan (@liliestefan) on Oct 19, 2016 at 9:59pm PDT