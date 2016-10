Hillary Clinton visita “El gordo y la flaca” (VIDEO)

Hillary Clinton hizo historia al participar en vivo en el programa de entretenimiento “El gordo y la flaca“, de Univisión, con Lili Estefan y Raúl de Molina.

Hillary se mostró muy alegre al compartir con el equipo de producción de “El gordo y la flaca” y su visita al programa en vivo es un hecho histórico para la televisión latina, ya que nunca antes un candidato a la presidencia del país había visitado un show de esta índole.

Clinton habló de la importancia que tienen los hispanos en su vida, tanto a nivel personal como político. “No podemos insultar a la gente, ni degradarla, queremos unir al país”, aseguró. Hillary explicó que para ella los latinos son muy importantes por razones personales: “Yo comencé a trabajar en la comunidad latina desde que era adolescente. Empecé cuidando los niños de los trabajadores inmigrantes fuera de Chicago. Tengo muchos amigos; es muy importante desde el punto de vista personal y también es muy importante porque tenemos que ganar las elecciones”, dijo.

Por su parte, Lili Estefan recordó una anécdota, cuando conoció a Clinton en el cumpleaños de Michelle Obama, y le preguntó si sería la próxima presidente de los Estados Unidos. En ese momento, Hillary le dijo que no; sin embargo, en el 2014 se decidió a lanzarse.

La candidata demócrata además explicó que, de ganar las elecciones, trabajará arduamente en pro de la comunidad inmigrante. “Espero poder ser una buena presidenta para todos en los Estados Unidos, pero quiero prestar atención particular a la comunidad latina para que puedan tener finalmente una reforma integral de inmigración para pasar a la ciudadanía. […] Quiero más empleos para más personas, quiero asegurarme de que cada niño tenga una buena educación sin importar dónde viva y quiero estar segura de que podrán ir a la universidad y seguir su sueño”.

Pero no todo fue política, la candidata demócrata tomó café cubano acompañado por unas galletas de chispas de chocolate. Además, bailó con Raúl al ritmo de Marc Anthony, la canción Vivir mi vida, y hasta aprendió tres palabras en español. También habló de comida: “Me gusta comer. Tengo que estar muy pendiente de las porciones. Me gusta la comida mexicana, la del Caribe y la italiana. Si tuviera que escoger una, sería la comida mexicana verdadera. Me encanta el picante”.

Entre bromas y halagos, Prince Royce le cantó Las mañanitas a Hillary Clinton y también disfrutaron con el equipo de producción un delicioso pastel hecho en su honor.