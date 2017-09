El miércoles 30 de agosto, adelantándose un día a las conmemoraciones oficiales del 20 aniversario de la muerte de su madre, los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra quisieron rendir homenaje a Diana de Gales.

Los hijos de la princesa del pueblo, fallecida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de coche en el túnel del Puente del Alma, en París, quisieron reservar la fecha del fallecimiento para ellos, pero también quisieron mostrar públicamente la admiración que aún sienten por ella.

Los príncipes inauguraron una zona del jardín del palacio de Kensington en su memoria y la rebautizaron como White Garden. Además también depositaron ramos de flores en las puertas del palacio.

Kate se mantuvo en un segundo plano, detrás de su marido y su cuñado, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido, y es que la princesa escogió un vestido muy similar al que Diana lució a mediados de los años ochenta durante su etapa como princesa: un diseño verde con estampado de pequeñas flores, de manga larga y lazada al cuello.

This is what #KateMiddleton wore to #LadyDiana‘s grave today. Truly the sweetest homage to any mother-in-law ever. #Diana20 pic.twitter.com/EGiNEbHUJ1

— Ashley Regina (@ClassicFilmDame) August 31, 2017