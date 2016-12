Jacky Bracamontes ha llorado al leer chismes sobre su matrimonio

A pocos días de finalizar el año, la actriz habló sobre su matrimonio y los sentimientos que la embargan respecto a los rumores de infidelidad por parte de su esposo, Martín Fuentes, que han sido noticia desde hace algunos meses.

En entrevista con el diario La Prensa, aseguró que, aunque su esposo y ella tienen una excelente relación, no deja de sentirse “lastimada” ante las calumnias sobre el comportamiento del piloto de carreras.

“Desde que tomé la decisión de pertenecer a este medio artístico sabía que me exponía a eso, pero hasta que no estás dentro, que los sufres en carne propia, te das cuenta de lo fuerte que es”, aseguró Bracamontes. “Hay cosas que se me resbalan, pero hay otras que no; otras que me llegan a lastimar, que me han hecho llorar, que me han hecho gritar, pero es parte de este medio y hay que aprender a tomar las cosas de quien vienen”, confesó al medio de comunicación.

La exreina de belleza asegura que, aunque la prensa ha sido respetuosa, lamenta que haya ciertos medios que insistan en encontrar “algo raro” en su matrimonio. “Es bien duro estar en boca de la gente y no de forma positiva. La situación más dura que me ha tocado vivir es perder a mi bebé”, recordó.

Pero no es la primera vez que Bracamontes habla al respecto frente a los medios de comunicación. En el mes de agosto, Jacky rompió el silencio y negó que exista una infidelidad por parte de su esposo, tras darse a conocer unas fotografías donde se veía a Fuentes salir de un restaurante acompañado de otra mujer.

“Somos blanco de muchos chismes, de muchas cosas, pero bueno, el chiste aquí es no exponerte a que hablen de ti, hay veces que pasa y ni modo, y les digo, con el corazón en la mano, que lo que sucede adentro de las puertas de mi casa me lo quedo yo, pero estamos bien”, respondió la conductora ante los micrófonos del programa “Hoy”.

Por su parte, Martín Fuentes no está muy contento con la información que la prensa difunde y hasta ha pensado demandar, pero la actriz y presentadora trata de calmarlo. “Lo hemos platicado muchísimo Martín y yo, de tomar cartas sobre el asunto, pero hay un punto en el que ya no sabes qué hacer, que no sabes qué es lo ideal. Empezar a moverte en temas legales es seguir dando de qué hablar. Siempre le digo a Martín ‘calla, calla, silencio’ ”, concluye Bracamontes.