Julián Gil ataca a Marjorie de Sousa y dice no saber dónde se gasta su dinero

Julián Gil, en su vuelta a México, lamentó ante las cámaras del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo) que Marjorie de Sousa pudiese exponer a su hijo Matías ante los medios de comunicación sin problema mientras que a él no se le permite compartir ni una foto del pequeño.

“Ella podrá decir lo que quiera decir, yo tengo pruebas de todo, como pues cuando se atrevió a decir que yo no podía sacar una foto del niño, que me querían quitar las visitas porque supuestamente este era un país peligroso y era un país inseguro; sin embargo pues ya vi que ayer lo llevó y le puso las cámaras. Entonces yo no puedo sacar una foto pero ella sí lo puede exponer a todas las cámaras. La verdad es que es un plan de inconsistencia total”, dijo el actor.

Además afirmó no saber dónde va el dinero destinado a enfermeras que le pasa cada mes:

“Me molesta que no veo a las enfermeras, todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera. No las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto. Hay que ver entonces en qué se está gastando la plata […] en las enfermeras no es”, dijo molesto.

“Yo una de las cosas que no voy a hacer es rendirme, yo lo que sí voy a hacer es que Matías en su momento se sienta orgulloso de lo que luchó su padre por sus derechos”, afirmó.

Cuando le preguntaron por el ultimátum que su equipo de abogados le dio a Marjorie la semana pasada para llegar a un acuerdo antes de iniciar una ofensiva contra ella, el argentino dijo que sigue firme en ello.

“En ningún momento he pensado que la prueba de ADN sea un elemento de negociación, es más me parece totalmente absurdo que sea un elemento de negociación”, concluyó.

