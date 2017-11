Julián Gil habla de Marjorie de Sousa en entrevista exclusiva

Julián Gil dio una entrevista exclusiva en el programa El gordo y la flaca (Univision), en el que además de mandarle mensajes muy fuertes a Marjorie de Sousa, habla de unas supuestas amenazas de muerte en su contra.

A la pregunta de “¿Quién lo amenaza?”, el actor lo tiene claro: “No sé, pero mi hermana y mi mejor amigo no [son]. No sé quién me manda esos textos ni estoy señalando a nadie”, aclaró Gil. “Ya está en investigación y ya saben de ciertos teléfonos, tengo que defenderme y parar esto de una forma legal. No es bonito recibir información de que hubo contactos con sicarios”.

Además también habló de la demanda penal que tiene en su contra por supuesta violencia doméstica. “Los elementos de esa demanda son ‘me siento agredida porque el señor pidió una prueba de ADN’, cuando ella había pedido una prueba de ADN”, explicó el actor. “Ella alega que los dos últimos meses de la relación se enfrió ‘[entonces] por es lo voy a poner preso’”.

En cuanto a la entrevista que Marjorie concedió hace unas semanas a Don Francisco en la que mandaba un mensaje al padre de su hija, también ha querido contestar. “Me gustaría decirle que él viene de una mujer y tiene una hija y yo soy la madre de su hijo, y eso no lo va a cambiar nadie. Yo creo que a una mujer se le respeta por muy dolido que puedas estar. Yo te respeto porque eres el padre de mi hijo y siempre lo vas a ser. Ojalá, ojalá Jesús, ojalá Dios ponga su mano en los dos y podamos salir adelante y podamos darle lo mejor a nuestro hijo, porque yo creo que se lo merece”, señaló la actriz. Lee más Aracely Arámbula muestra a sus hijos en redes sociales sin censura “La puedo respetar como la madre de mi hijo, pero ella me ha querido ver preso, no sé hasta qué momento me voy a defender”, dijo en la entrevista con el show de Univision. “Que me deje compartir con mi hijo, ¿por qué no me deja ver a mi hijo?”, le contestó el actor argentino. Esta entrevista tendrá una segunda parte en el programa que se emite hoy. Además, en declaraciones al programa Hoy, Julián Gil reconoció que sí está preocupado por la manera en que toda esta situación pueda afectar a su hijo:

“Ha sido y entiendo que es lo más perjudicial de todo el proceso, lo que él pueda no solamente vivir cuando crezca y se meta en las redes sociales sin lo que está viviendo ahora. El hecho de que tenga 8 meses no quiere decir que el niño no sienta, puede que no entienda muchas cosas pero sí hay muchas cosas que se sienten como la ausencia o en este caso la separación del padre”, expresó.

Pero insiste en que lo más importante es que ambos están tratando de pelear por los derechos del pequeño:

“De lo que sí te puedo decir y estoy sumamente seguro es que en su momento él se va a dar cuenta de la gran lucha que, pues en mi caso y en el caso de la madre, sin decir quién tenga o no tenga la verdad, pues los dos lucharon por sus derechos”.

Pero ante la pregunta de si odia a Marjorie su respuesta sorprende: “Pues fíjate que no, no la odio, ella está haciendo cosas que para mí no tienen sentido pero creo que el odio no es un sentimiento que esté en mi corazón”, aseguró.