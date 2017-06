Julián Gil muy afectado por no tener noticias de Matías en Día del Padre

Julián Gil declaró a los medios de comunicación este jueves que se sintió decepcionado el Día del Padre por no tener noticias de su hijo Matías esa jornada en la que sí pudo comunicarse con sus otros dos hijos, Julián y Nicolle.

“Honestamente me hubiera gustado saber algo de Matías, yo sé que tiene sus necesidades pero yo, como padre, también tengo las mías y sí me hubiera gustado una foto, no sé, un mensaje, porque soy su padre independientemente de todo lo que está pasando, llámalo batalla o juicio como se le quiera llamar a todo esto, creo que es la relación de un niño con el padre y creo que es lo más importante que debe existir ahora, sin duda es una relación que se me está negando”, declaró el actor.

Te amo hijo 🙏🏻 60 minutos de pura conexión ❤️ A post shared by Julian Gil (@juliangil) on May 26, 2017 at 4:47pm PDT

Julián además confirmó que Marjorie y él no tienen contacto alguno: “Después del último contacto no ha existido nada. La última vez que me escribió fue cuando se puso malito, así que si no me escriben es que está bien. La comunicación está totalmente cortada, quebrantada totalmente, pero eso no tiene nada que ver con mandar un mensaje el días del padre”.

Su hija mayor, sí acudió a las redes sociales para felicitar a su padre en un día tan señalado: