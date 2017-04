Julián Gil por fin habla de su ruptura con Marjorie de Sousa

Tan solo unas horas después de que Marjorie de Sousa hiciera pública la separación de Julián Gil, el actor contó su versión de los hechos en un evento al que Siempre Mujer asistió en Miami.

“Es de conocimiento público que tuve un niño hermoso que próximamente lo van a conocer con Marjorie, a alguien a quien también de alguna manera quiero muchísimo, no estamos juntos pero de alguna manera vamos a estar juntos para el resto de nuestras vidas porque se comparte un hijo y ese es un proyecto de vida de los dos”, confesó el actor a medios que allí nos encontrábamos.

Su separación fue el tema destacado de la noche, en un evento donde Julián presentó en Estados Unidos su línea de productos Carson Life para el cuidado del cabello, rostro y cuerpo, disponibles en tiendas Walmart y Walgreens de todo el país.

Con respecto a su hijo Matías declaró: “Se ha dicho que no lo he visto, pero no es que no lo he visto porque ella no me lo ha dejado ver. No lo he visto desde el 27 de marzo porque he estado trabajando, en gira con Carson Live y no he ido a México. El niño no se puede mover pero tampoco porque no tiene pasaporte”.

Y añadió: “La voy a defender porque es mi sangre. Lo más triste es que se me tenga que juzgar por si soy o no soy buen padre. Eso no tiene que ver si estoy o no estoy con Marjorie. Ahora hay un bebé de los dos, yo no tengo que probarle a nadie en mi vida si soy un buen padre o no porque tengo dos hijos que, gracias a Dios, son mi mejor ejemplo”.